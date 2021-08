Gen.G, ecco il nuovo inno per il team LCK: l’importante contributo del rapper Jay Park (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gen.G, nota organizzazione di esports, ha presentato oggi il suo nuovo inno e anche il video musicale di “ALL IN”, dedicato al suo team di League of Legends che gareggia nella LCK. Gen.G si è avvalsa della collaborazione dell’idolo hip hop coreano Jay Park, dell’astro nascente pH-1 e del duo di produttori GroovyRoom. Inoltre, la direzione creativa del brano è stata affidata all’ambasciatore del marchio esecutivo di Gen.G, Heron Preston, che ha progettato l’artwork per la canzone. Il video musicale “ALL IN” è “un atto d’amore per l’intero team”, il cui genere preferito è proprio l’hip hop coreano. Anche per ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gen.G, nota organizzazione di esports, ha presentato oggi il suoe anche il video musicale di “ALL IN”, dedicato al suodi League of Legends che gareggia nella LCK. Gen.G si è avvalsa della collaborazione dell’idolo hip hop coreano Jay, dell’astro nascente pH-1 e del duo di produttori GroovyRoom. Inoltre, la direzione creativa del brano è stata affidata all’ambasciatore del marchio esecutivo di Gen.G, Heron Preston, che ha progettato l’artwork per la canzone. Il video musicale “ALL IN” è “un atto d’amore per l’intero”, il cui genere preferito è proprio l’hip hop coreano. Anche per ...

Advertising

esports247_it : Gen.G, ecco il nuovo inno per il team LCK: l'importante contributo del rapper Jay Park - MutuiOnline : Acquistare #casa o vivere in #affitto????? I #tassi ai minimi storici e i #prezzi degli #immobili abbordabili rendono… - animalinquieto : @DiegoFusaro Il 3%, ah ecco perché il buon Gen. Figliuolo ha detto che verrà a rastrellarci casa per casa. -

Ultime Notizie dalla rete : Gen ecco ExpertBook B1: i nuovi laptop ASUS arrivano in Italia ... USB 3.2 Gen 2 e molto altro La connettività è particolarmente importante in un portatile professionale, al fine di assicurare una facilità estrema nel portare a termine ogni tipo di compito. Ecco ...

PS5, confermato un altro SSD compatibile (ed è una bomba) ...Seagate FireCuda 530 è il primo SSD ad essere ufficialmente compatibile con la console next - gen ... Ecco le specifiche complete dell'oggetto: SSD NVMe PCIe 4.0 di nuova generazione AORUS Fattore di ...

FIFA 22, su PC niente HyperMotion né feature next-gen: ecco perché Multiplayer.it ... USB 3.22 e molto altro La connettività è particolarmente importante in un portatile professionale, al fine di assicurare una facilità estrema nel portare a termine ogni tipo di compito.......Seagate FireCuda 530 è il primo SSD ad essere ufficialmente compatibile con la console next -...le specifiche complete dell'oggetto: SSD NVMe PCIe 4.0 di nuova generazione AORUS Fattore di ...