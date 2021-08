Gemelli Giovanardi a confronto su vaccini. Il medico 'Bisogna valutare caso per caso'. Il politico: 'Le varianti viaggiano sui non vaccinati'... (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dibattito accesso sull'obbligatorietà del vaccino. All'Aria che Tira Estate sono intervenuti il medico Daniele Giovanardi, fratello gemello del politico Carlo Giovanardi, insieme al virologo Fabrizio ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dibattito accesso sull'obbligatorietà del vaccino. All'Aria che Tira Estate sono intervenuti ilDaniele, fratello gemello delCarlo, insieme al virologo Fabrizio ...

Advertising

Teresatherry0 : RT @valy_s: A #lariachetira i 2 “gemelli Giovanardi”. Il medico… non si vaccina. È a favore del vaccino nel generale, ma ritiene migliore r… - guidop1967 : RT @valy_s: A #lariachetira i 2 “gemelli Giovanardi”. Il medico… non si vaccina. È a favore del vaccino nel generale, ma ritiene migliore r… - MeridionaleASud : RT @valy_s: A #lariachetira i 2 “gemelli Giovanardi”. Il medico… non si vaccina. È a favore del vaccino nel generale, ma ritiene migliore r… - annarigel : RT @valy_s: A #lariachetira i 2 “gemelli Giovanardi”. Il medico… non si vaccina. È a favore del vaccino nel generale, ma ritiene migliore r… - OrtigiaP : RT @valy_s: A #lariachetira i 2 “gemelli Giovanardi”. Il medico… non si vaccina. È a favore del vaccino nel generale, ma ritiene migliore r… -