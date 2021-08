Gazzetta: Lukaku può andare al Chelsea entro la fine della settimana (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lukaku al Chelsea. Calciomercato shock, shock per modo di dire, basta avere gli occhi aperti. E adesso l’Inter sta per vendere Lukaku al Chelsea, adesso anche la Gazzetta si è rassegnata. i Blues hanno formulato un’offerta all’Inter da 90 milioni di sterline, al cambio 105 milioni di euro, più il cartellino di Marcos Alonso, valutato dai londinesi altri 15: totale 120. L’Inter, scrive la Gazza, ne vuole 130 cash. Ma sono minuzie, è gioco delle parti. Marotta fa finta di contare qualcosa. Se il nuovo affondo si avvicinerà a quella cifra, l’affare sarà chiuso in poco tempo, forse anche entro ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 4 agosto 2021)al. Calciomercato shock, shock per modo di dire, basta avere gli occhi aperti. E adesso l’Inter sta per vendereal, adesso anche lasi è rassegnata. i Blues hanno formulato un’offerta all’Inter da 90 milioni di sterline, al cambio 105 milioni di euro, più il cartellino di Marcos Alonso, valutato dai londinesi altri 15: totale 120. L’Inter, scrive la Gazza, ne vuole 130 cash. Ma sono minuzie, è gioco delle parti. Marotta fa finta di contare qualcosa. Se il nuovo affondo si avvicinerà a quella cifra, l’affare sarà chiuso in poco tempo, forse anche...

