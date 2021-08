Garrison Rochelle | dopo anni svelato perchè ha lasciato Amici | dolorosa decisione

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 4 agosto 2021), famosissimo coreografo e maestro di danza, ha fatto parte del corpo docenti diper diversi. Come mai ha deciso di abbandonare il programma?-AltraNotizia, nato a Dallas il 4 novembre 1955, è un ballerino e coreografo statunitense naturalizzato italiano. La sua carriera è iniziata come ballerino, solo successivamente è proseguita come coreografo. Come ballerino ha recitato e danzato in numerosissimi musical, tra cui Dancin’. Questo musical, diretto da Bob Fosse, lo ha portato in tournée in tutta ...