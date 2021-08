Francia-Argentina in tv oggi: orario, canale e diretta streaming volley, Tokyo 2020 (Di giovedì 5 agosto 2021) Francia-Argentina caratterizzerà le semifinali del torneo di volley maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Albiceleste ha eliminato l’Italia ai quarti di finale e sogna di sorprendere anche la selezione francese, seppur quest’ultima possa vantare uno status superiore e detenga i favori del pronostico. La Francia potrà far leva sul roster ricco di talenti e noto al mondo, sebbene l’Argentina non si tirerà indietro e tenterà di insidiare gli avversari. Il match valido per il penultimo atto del torneo olimpico andrà in scena oggi, giovedì 5 agosto, non ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021)caratterizzerà le semifinali del torneo dimaschile delle Olimpiadi di. L’Albiceleste ha eliminato l’Italia ai quarti di finale e sogna di sorprendere anche la selezione francese, seppur quest’ultima possa vantare uno status superiore e detenga i favori del pronostico. Lapotrà far leva sul roster ricco di talenti e noto al mondo, sebbene l’non si tirerà indietro e tenterà di insidiare gli avversari. Il match valido per il penultimo atto del torneo olimpico andrà in scena, giovedì 5 agosto, non ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? Questi i sorteggi dei quarti di finale: ???? Francia ?? Italia ???? ???? Slovenia ?? Germania ???? Stati Uniti ?? Spagna… - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Il nuovo ranking per nazionali aggiornato ad agosto: ????Belgio ????Brasile ????Francia ??????????????Inghilterra ????Italia ????Argent… - walter63631215 : @gladiatoremassi Avete presente la fine dell’Argentina ecco. Forse dichiareranno guerra alla Francia.Perché la Cors… - O_tir_a_gir : RT @delinquentweet: Il nuovo ranking per nazionali aggiornato ad agosto: ????Belgio ????Brasile ????Francia ??????????????Inghilterra ????Italia ????Argent… - ShpendThaci96 : RT @delinquentweet: Il nuovo ranking per nazionali aggiornato ad agosto: ????Belgio ????Brasile ????Francia ??????????????Inghilterra ????Italia ????Argent… -