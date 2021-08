Francesco Mazzei confermato alla guida del Consorzio tutela vini Maremma Toscana

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Nel segno della continuità,è stato rieletto presidente deldellaper un secondo mandato. “In un triennio dove la pandemia ha ostacolato le attività, si sono comunque ottenuti risultati incoraggianti riguardo la notorietà e l’apprezzamento della Denominazione”, afferma il ripresidente, che aggiunge: “Questo conferma il potenziale della Doc; è auspicabile agire in continuità con gli obiettivi del programma di sviluppo messo in campo nel 2018”. ...

Yahoo Finanza

