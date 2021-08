France Football – Onana ha firmato un pre-contratto con l’Inter (Di mercoledì 4 agosto 2021) André Onana verso l’Inter l’Inter avrebbe messo a segno il primo colpo per il calciomercato estivo del 2022. Secondo quanto riportato sul proprio profilo Twitter da Nabil Djellit, giornalista di France Football, il club nerazzurro avrebbe fatto firmato un pre-contratto con André Onana, di proprietà dell’Ajax, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2022. Il portiere camerunense era finito nel mirino del Lione, ma la sua preferenza è stata per il club interista. Il portiere resterà fermo fino a novembre per squalifica e a gennaio sarà ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Andréversoavrebbe messo a segno il primo colpo per il calciomercato estivo del 2022. Secondo quanto riportato sul proprio profilo Twitter da Nabil Djellit, giornalista di, il club nerazzurro avrebbe fattoun pre-con André, di proprietà dell’Ajax, il cuiscadrà il 30 giugno 2022. Il portiere camerunense era finito nel mirino del Lione, ma la sua preferenza è stata per il club interista. Il portiere resterà fermo fino a novembre per squalifica e a gennaio sarà ...

Advertising

TransferBOTBR : Ansu Fati é o novo contratado do Ituano. (France Football) - sports_ouest : Mercato. Juventus de Turin : Giorgio Chiellini prolonge deux ans - pinksoccer024 : ???? #NWSL, @ELS_9_FRANCE guida l' @OLReign al successo sul @RacingLouFC . @TheNCCourage e @ORLPride non si fanno mal… - teladoiotokyo : Antonio Felici a Te la do io Tokyo: Se l?Arsenal si impunta con Xhaka e non vuole farlo più partire poi si corre un… -