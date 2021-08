Formazioni ufficiali Lazio-Meppen | amichevole precampionato 2021

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Ledideldei biancocelesti di Sarri. Scontro con una formazione della terza divisione tedesca per la squadra laziale che dunque metterà ulteriori minuti sulle gambe. Andiamo a scoprire dunque le scelte di formazione, con Muriqi ancora titolare e Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto sulla linea mediana a formare il terzetto standard già visto con Inzaghi.: Strakosha, Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Muriqi, Moro. ...

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Lazio - Meppen, leLAZIO (4 - 3 - 3) - Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Moro. All. Sarri. MEPPEN (4 - 3 - 1 ...Wisla - Napoli, leEcco le scelte di Gula e Spalletti: tra le fila azzurre spicca il ritorno tra i pali di Ospina , reduce dall'avventura in Coppa America con la Colombia e ...Le formazioni ufficiali di Lazio-Meppen, amichevole del precampionato 2021 dei biancocelesti di Sarri. Scontro con una formazione della terza divisione tedesca per la squadra laziale che dunque metter ...Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Moro. Meppen: seguono aggiornamenti... Si avvicina sempre di più la quinta ...