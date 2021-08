Formazioni ufficiali Cagliari-Olbia | amichevole precampionato 2021

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Lediche si gioca ad Aritzo e valida per il “Trofeo Sardegna”. Gli uomini di Leonardo Semplici sono giunti alla quartadopo aver vinto contro Real Vicenza e Vicenza e dopo la sconfitta contro l’Augsburg. Ora questo nuovo test, prima dell’ultimo impegnoprevisto sabato 7 agosto contro il Mallorca. Ecco quindi le scelte dei due allenatori. Fischio d’inizio alle 17:30. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA: Radunovic, Altare, Ceppitelli, Obert, Deiola, Oliva ...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI Tra poco il fischio d'inizio di #InterCrotone! Scopri le formazioni ufficiali ?? - sportface2016 : Le formazioni ufficiali di #WislaNapoli - tuttonapoli : FORMAZIONI UFFICIALI - Wisla-Napoli: Spalletti lancia Politano o Machach falso 9, c'è Elmas - sportface2016 : Le formazioni ufficiali di #CagliariOlbia - MondoNapoli : Wisla Cracovia-Napoli: le formazioni ufficiali - -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Retesport

Ledi Wisla Cracovia - Napoli , incontro valevole come test pre - campionato per i partenopei. Gli uomini di Spalletti hanno vinto tutte e tre le amichevoli disputate finora, tra cui ...... dunque per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli accountche le due società ... è una superclassica dell'estate ormai, soprattutto da quando le duesono legate da un ...Wisla Cracovia Napoli 4 agosto 18:00 SKY. Wisla Cracovia Napoli dove vedere la partita? Wisla Cracovia Napoli dove vederla? Infatti la gara del Napoli… Leggi ...Diramate le formazioni ufficiali di Wisla Cracovia-Napoli, quarto test amichevole e secondo internazionale del pre-campionato della squadra di Spalletti.