Forestali, il passaggio ai Carabinieri ha fatto risparmiare (solo) 31 milioni di euro in tre anni (Di mercoledì 4 agosto 2021) Proprio mentre l’Italia brucia e perde alberi, terra, animali e case è arrivata la relazione della Corte dei Conti sulla ormai nota decisione di azzerare il Corpo della Forestale adottata dalla Riforma Renzi-Madia del 2016. Secondo i magistrati contabili – che hanno reso noti i loro calcoli lo scorso 26 luglio – quella scelta di regalare su un piatto d’argento all’Arma l’antico Corpo dei custodi dei nostri parchi, mandando in fumo 200 anni di storia, ha fatto risparmiare allo Stato 31 milioni di euro nel triennio 2017–2019. Dunque, la soppressione dell’unico corpo che il Italia svolgeva prevenzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Proprio mentre l’Italia brucia e perde alberi, terra, animali e case è arrivata la relazione della Corte dei Conti sulla ormai nota decisione di azzerare il Corpo della Forestale adottata dalla Riforma Renzi-Madia del 2016. Secondo i magistrati contabili – che hanno reso noti i loro calcoli lo scorso 26 luglio – quella scelta di regalare su un piatto d’argento all’Arma l’antico Corpo dei custodi dei nostri parchi, mandando in fumo 200di storia, haallo Stato 31dinel triennio 2017–2019. Dunque, la soppressione dell’unico corpo che il Italia svolgeva prevenzione ...

Advertising

StefaniaFalone : RT @fattoquotidiano: Forestali, il passaggio ai Carabinieri ha fatto risparmiare (solo) 31 milioni di euro in tre anni - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Forestali, il passaggio ai Carabinieri ha fatto risparmiare (solo) 31 milioni di euro in tre anni - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Forestali, il passaggio ai Carabinieri ha fatto risparmiare (solo) 31 milioni di euro in tre anni - fattoquotidiano : Forestali, il passaggio ai Carabinieri ha fatto risparmiare (solo) 31 milioni di euro in tre anni - OliverioGiov : @guffanti_marco @manginobrioches Sono un serbatoio di voti. I forestali assunti dalla regione non a tempo indetermi… -