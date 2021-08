Firenze, sguinzaglia il cane contro la fidanzata e le rompe il naso: 24enne arrestato (Di mercoledì 4 agosto 2021) Firenze, sguinzaglia il cane contro la fidanzata e le rompe il naso. arrestato per maltrattamenti un 24enne: avrebbe poi aizzato contro la donna il proprio cane di grossa taglia, con l’animale che avrebbe tentato di morderla più volte al braccio destro L’aggressione (la seconda in un mese) sarebbe stata innescata da motivi di gelosia, iniziata in casa e poi spostasi in strada. Per la sventurata un prognosi di 30 giorni. Ha picchiato la fidanzata arrivando a romperle il ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 4 agosto 2021)illae leilper maltrattamenti un: avrebbe poi aizzatola donna il propriodi grossa taglia, con l’animale che avrebbe tentato di morderla più volte al braccio destro L’aggressione (la seconda in un mese) sarebbe stata innescata da motivi di gelosia, iniziata in casa e poi spostasi in strada. Per la sventurata un prognosi di 30 giorni. Ha picchiato laarrivando arle il ...

Advertising

SavaDaiana : RT @annamariamoscar: E chi ci rimetterà? il cane in primis - avv_procopio : RT @annamariamoscar: E chi ci rimetterà? il cane in primis - GiovannaPozzoni : RT @annamariamoscar: E chi ci rimetterà? il cane in primis - Roseinfiore : RT @annamariamoscar: E chi ci rimetterà? il cane in primis - annamariamoscar : E chi ci rimetterà? il cane in primis -