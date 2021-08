Fiorentina, dalla Premier League insistono per Milenkovic: le ultime (Di mercoledì 4 agosto 2021) notizie riguardanti il futuro del serbo dalla Premier League continuano a mettere gli occhi su Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il difensore serbo, stando a quanto riportato da The Guardian, sarebbe finito nel mirino del West Ham. Gli Hammers, riscontrate difficoltà nell’arrivare a Zouma del Chelsea, starebbero puntando il gioiellino della Fiorentina che piace anche a Juventus e Inter. Il difensore centrale va in scadenza con il club viola il prossimo anno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) notizie riguardanti il futuro del serbocontinuano a mettere gli occhi su Nikoladella. Il difensore serbo, stando a quanto riportato da The Guardian, sarebbe finito nel mirino del West Ham. Gli Hammers, riscontrate difficoltà nell’arrivare a Zouma del Chelsea, starebbero puntando il gioiellino dellache piace anche a Juventus e Inter. Il difensore centrale va in scadenza con il club viola il prossimo anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gianpaolo_5 : @enrico_nannini @capuanogio Vlahovic sarebbe un gran colpo, però, dubito che l'Inter avrebbe la forza economica di… - infoitsport : CdS-Stadio: Florenzi in uscita dalla Roma. Tra le pretendenti c’è anche la Fiorentina - PiacenzaPress : Fiorenzuola - Arriva il giovane Mattia Fiorini dalla Fiorentina. Sabato amichevole contro il Pisa - junews24com : Milenkovic Juve: salta il colpo in difesa. Assalto dalla Premier League - - Budulacci70 : @RFillini Certo. Vai dalla Fiorentina e ti danno Vhlaovic e poi cosa vuoi in più? Una pompa da JoeBarone? No wait.. -