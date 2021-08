Fiorentina, corsa contro il tempo per tenere Vlahovic: il rinnovo ancora non c’è (Di mercoledì 4 agosto 2021) La cessione di Romelu Lukaku al Chelsea potrebbe aprire scenari di mercato anche per Dusan Vlahovic. La Fiorentina vuole tenersi stretto il giovane attaccante serbo, 21 gol in 37 gare nell’ultimo campionato in 37 gare, ma il rinnovo non è ancora arrivato e il bomber è nel mirino dei nerazzurri. Insomma, è una corsa contro il tempo, fa sapere l’Ansa, anche se dal clan viola al momento trapela una certa tranquillità e si continua a ribadire che il lavoro va avanti per arrivare a blindare il centravanti classe 2000 in scadenza nel 2023. La proposta della ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) La cessione di Romelu Lukaku al Chelsea potrebbe aprire scenari di mercato anche per Dusan. Lavuole tenersi stretto il giovane attaccante serbo, 21 gol in 37 gare nell’ultimo campionato in 37 gare, ma ilnon èarrivato e il bomber è nel mirino dei nerazzurri. Insomma, è unail, fa sapere l’Ansa, anche se dal clan viola al momento trapela una certa tranquillità e si continua a ribadire che il lavoro va avanti per arrivare a blindare il centravanti classe 2000 in scadenza nel 2023. La proposta della ...

