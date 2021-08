Filippo Ganna e gli altri | chi sono i quattro moschettieri oro nel ciclismo su pista

(Di mercoledì 4 agosto 2021)treni,pendolini,motori naturali capaci di sbriciolare due volte il record del mondo. E poi il leader, l'aereo che vola sullatrascinando in scia tutti glicon un ...

ItaliaTeam_it : RIMONTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! OROOOOOOOOOOOOOO! RECORD DEL MONDOOOOOOOOO! CI PRENDIAMO TUTTO! ?? Simone Consonni, Fi… - Eurosport_IT : OROOOOOOOOOOOOOOO! ?? Altro capolavoro azzurro: Filippo Ganna, Simone Consonni, Jonathan Milan e Francesco Lamon vi… - Coninews : UN VERO CAPOLAVOROOOOO! ?? Record del Mondo e medaglia d'OROOOOO! ?? Simone #Consonni, Filippo #Ganna, Francesco… - __Yuki : RT @ItaliaTeam_it: RIMONTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! OROOOOOOOOOOOOOO! RECORD DEL MONDOOOOOOOOO! CI PRENDIAMO TUTTO! ?? Simone Consonni, Filippo… - venezlan0 : RT @ItaliaTeam_it: RIMONTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! OROOOOOOOOOOOOOO! RECORD DEL MONDOOOOOOOOO! CI PRENDIAMO TUTTO! ?? Simone Consonni, Filippo… -

, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan hanno vinto per l' Italia la medaglia d'oro nell' inseguimento a squadre maschile di ciclismo su pista alle Olimpiadi Tokyo 2020 , una ...Francesco Lamon , Simone Consonni , Jonathan Milan esono gli artefici dell'oro nell'inseguimento a squadre nel ciclismo su pista. Battuta la Danimarca e le annesse polemiche sulla ...Nella finale per il primo posto il quartetto azzurro - Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan - ha superato la Danimarca (Il Giornale di Vicenza) Dopo il terzo kilometro è ...L’Italia è medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre maschili di ciclismo su pista. Nella finale per il primo posto il quartetto azzurro – Simone ...