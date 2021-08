FIFA 21: Obiettivi Manuel Akanji FUTTIES – Scopri i requisiti (Di mercoledì 4 agosto 2021) EA Sports ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permette di sbloccare la versione FUTTIES di Manuel Akanji per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. La stagione della modalità FIFA 21 Ultimate Team è stata fantastica e ricca di eventi , dai Ones To Watch alle carte Future Stars fino al Festival di FUTball che si è concluso di recente. Per celebrare l’anno di FUT 21, sono tornati i FUTIES! Questa promo celebra il meglio di FUT 21, oltre ad aggiugnere nuovissimi contenuti per migliorare le tue squadre. Potete riscattare la carta del difensore svizzero che milita nel ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 4 agosto 2021) EA Sports ha comunicato che sono ora disponibili gliche permette di sbloccare la versionediper la modalità21 Ultimate Team. La stagione della modalità21 Ultimate Team è stata fantastica e ricca di eventi , dai Ones To Watch alle carte Future Stars fino al Festival di FUTball che si è concluso di recente. Per celebrare l’anno di FUT 21, sono tornati i FUTIES! Questa promo celebra il meglio di FUT 21, oltre ad aggiugnere nuovissimi contenuti per migliorare le tue squadre. Potete riscattare la carta del difensore svizzero che milita nel ...

Ultime Notizie dalla rete : FIFA Obiettivi FIFA 22: le novità della modalità Pro Club ... alcune abilità speciali che si sbloccano o dopo aver raggiunto degli obiettivi o in base al ... Per fare un paragone con un altro gioco, i perk di FIFA 22 Pro Club somigliano ai cartellini di NBA 2K , e ...

La Super League si farà...la UEFA senza più 'armi' ... che oggi ha il monopolio assoluto del calcio insieme alla FIFA. Il calcio di oggi è arrivato ai ... alcuni vi accedono annualmente al raggiungimento di determinati obiettivi e una minoranza partecipano ...

