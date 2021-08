Fiat - La 500 torna in Brasile, ma solo in veste elettrica (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Cinquino torna in Brasile, ma lo fa solo in veste elettrica. A partire da oggi, infatti, la Fiat Nuova 500 sarà commercializzata anche in quello che per la Casa di Torino rappresenta da sempre il più importante mercato extra-europeo. Basti pensare che dall'inizio di quest'anno quasi un'auto nuova ogni quattro venduta in Brasile è una Fiat (il costruttore ha una quota di mercato del 22%). La piccola torinese, però, non sarà economica come gli altri modelli in vendita in sudamerica: per averla, i brasiliani dovranno essere pronti a spendere almeno 38.900 ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Cinquinoin, ma lo fain. A partire da oggi, infatti, laNuova 500 sarà commercializzata anche in quello che per la Casa di Torino rappresenta da sempre il più importante mercato extra-europeo. Basti pensare che dall'inizio di quest'anno quasi un'auto nuova ogni quattro venduta inè una(il costruttore ha una quota di mercato del 22%). La piccola torinese, però, non sarà economica come gli altri modelli in vendita in sudamerica: per averla, i brasiliani dovranno essere pronti a spendere almeno 38.900 ...

