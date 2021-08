FERROVIENORD | proseguono lavori per terzo binario Affori-Cormano

(Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) –per la realizzazione deltra la stazione di Milanoe la stazione di-Cusano sulla linea Bovisa-Seveso di, controllata al 100% da FNM. Ad oggi – si legge nella nota ufficiale – sono stati realizzati gli interventi propedeutici aiferroviari oltre che la sistemazione delle aree limitrofe alla ferrovia. Dal mese di settembre inizieranno invece le operazioni di posa del nuovoche verranno realizzate in orario notturno per non interferire con la normale ...

