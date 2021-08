(Di mercoledì 4 agosto 2021) Roma, 4 ago – Altro oro per l’in queste Olimpiadi, il sesto, che finalmente hanno preso una buonissima piega (con una pagina di storia scritta nella giornata di domenica) dopo lo stallo durato qualche giorno. Stavolta è ilsua farci sorridere, dopo le delusioni di quello su strada. Il quartetto azzurro dell’inseguimento a squadre – composto da un sempre più grande Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan – ha vinto in finale coldel3’42?032 contro i rivali della Danimarca, andando dunque a conquistare un meritatissimo titolo olimpico. La gara ...

Advertising

Eurosport_IT : QUADARELLA DI BRONZO, BRAVISSIMA SIMONA! ???????? Fenomenale progressione dell'azzurra che chiude alle spalle di Ledec… - fisco24_info : Tokyo 2020, Cassani: 'Oro ciclismo su pista emozione da far piangere': Il ct azzurro all'Adnkronos: 'Italia fenomen… - claudio_2022 : Fenomenale Italia: nel ciclismo su pista oro e record del mondo. - bsirnik : bravo italia, bravo filippo! fenomenale! - 008MORI : La Egonu sta diventando una zavorra per l'Italia, praticamente sbaglia quasi sempre. la Boscovic invece è fenomena… -

Ultime Notizie dalla rete : Fenomenale Italia

Il ct azzurro all'Adnkronos: ", posso solo dire che ho goduto veramente. E' una vittoria loro e di Marco Villa" L'oro dell'del ciclismo su pista nell'inseguimento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 "mi ha dato un'...... necessario dal momento che pure unaDanimarca è scesa sotto il precedente limite ... PROGRAMMA OGGI 4 AGOSTO, DIRETTA LIVE/ Oro nel ciclismo, volley KO! VIDEO INSEGUIMENTO A SQUADRE:...L’Italia conquista la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre maschile. E Vignone e l’intero Verbano festeggia la medaglia più preziosa conquistata dal loro velocista su pista. Ancora una volta è ...L’oro dell’Italia del ciclismo su pista nell’inseguimento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 “mi ha dato un’emozione da far piangere: fenomenali, non dico altro”. Il ct del ciclismo azzurro Davide Cassani c ...