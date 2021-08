Federica Pellegrini racconta la sua elezione nel Cio | “Ascesa politica? Non è la mia aspirazione attuale” – Video

Advertising

LiaCapizzi : Federica Pellegrini è stata eletta nella Commissione Atleti del CIO. Con Pau Gasol, Maja Wloszczowska (ciclismo),… - Agenzia_Ansa : Federica Pellegrini è stata eletta membro Cio in rappresentanza degli atleti che hanno votato al Villaggio olimpico… - chetempochefa : Grande successo per Federica Pellegrini e l’Italia: con 1658 voti è stata eletta nella commissione atleti del Cio.… - lucakobe24 : RT @Coninews: Federica #Pellegrini è un nuovo membro del CIO. La campionessa azzurra è stata eletta nella Commissione atleti del Comitato… - AreaPharma : RT @fanpage: Federica #Pellegrini sempre più nella storia #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

Eletta nella commissione atleti del CIO,parla anche del suo impegno che l'ha vista alla conduzione di talent televisivi: "Potrò conciliare le due cose"ROME, AUG 4 - Italian swimming greatwas elected to the IOC Athletes' Commission on Wednesday by athletes taking part in the Tokyo 2020 Olympics. She was elected from a list of 30 candidates for the four available ...Federica Pellegrini ottiene la prima grande vittoria fuori dalla vasca: la detentrice del record mondiale nei 200 femminili eletta oggi nella commissione atleti del Comitato Olimpico Internazionale, ...Eletta da poche ore e subito costretta a una rinuncia. Tutti i piani sconvolti. Niente compleanno a casa o comunque in vacanza. Dopo la nomina a rappresentante degli atleti del CIO, arriva la notizia ...