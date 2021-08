Federica Pellegrini eletta nella commissione atleti del Cio

(Di mercoledì 4 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) –è statadel CIO. L'annuncio è arrivato nel Tokyo Big Sight, centro congressi sede dell'MPC e dell'IPC. L'olimpionica azzurra nei 200 sl, primatista della specialità e unica atletastoria ad aver partecipato a cinque finali a cinque cerchi consecutive, è entrata nel prestigioso consesso del Comitato Olimpico Internazionale, ottenendo 1.658 voti. Laresterà in carica per 7 anni (non 8 a causa del differimento delle elezioni a causa del rinvio dei Giochi) ed ...

Si sposerà (forse) anche Federica Pellegrini, che intanto a Tokyo 2020 ha reso pubblica la relazione con il suo allenatore Matteo Giunta. Ma più che alla marcia nuziale la Divina pensa ai balletti su ...