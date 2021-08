Federica Pellegrini è il nuovo membro del Cio | la nuotatrice è stata eletta in quota atleti

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo aver reso onore all’Italia con le sue partecipazione a ben 5 Olimpiadi,ha annunciato il suo ritiro dalla carriera agonistica. A quanto pare però, lacontinuerà a lavorare alla competizione più importante per glidi tutto il mondo ancora per qualche anno. Pochi istanti fa il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha annunciato di averla scelta comeè ilCio: la notizia Qualche giorno fa la storia di...

Coninews : Federica #Pellegrini è un nuovo membro del CIO. La campionessa azzurra è stata eletta nella Commissione atleti de… - Eurosport_IT : LA DIVINA È UN NUOVO MEMBRO DEL CIO! ?? Federica Pellegrini è stata eletta nella Commissione atleti del Comitato Ol… - LiaCapizzi : Federica Pellegrini è stata eletta nella Commissione Atleti del CIO. Con Pau Gasol, Maja Wloszczowska (ciclismo),… - Etzi2891 : RT @Coninews: Federica #Pellegrini è un nuovo membro del CIO. La campionessa azzurra è stata eletta nella Commissione atleti del Comitato… - notmyhomeland13 : RT @Eurosport_IT: LA DIVINA È UN NUOVO MEMBRO DEL CIO! ?? Federica Pellegrini è stata eletta nella Commissione atleti del Comitato Olimpico… -

Dopo aver reso onore all'Italia con le sue partecipazione a ben 5 Olimpiadi, Federica Pellegrini ha annunciato il suo ritiro dalla carriera agonistica. A quanto pare però, la nuotatrice continuerà a l ...Federica Pellegrini è stata eletta membro Cio in rappresentanza degli atleti che hanno votato al Villaggio olimpico. La nuotatrice azzurra resterà in carica fino al 2028 e sarà di conseguenza in Giunt ...