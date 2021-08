Fake Famous denuncia l’industria ipocrita dei falsi influencer (e di tutti noi) (Di mercoledì 4 agosto 2021) https://www.youtube.com/watch?v=2B7m-ARHz0c Il muro rosa-fucsia fuori dal negozio di Paul Smith in Melrose Avenue a Los Angeles è diventato negli anni sensazionale meta turistica, attira visitatori da tutto il mondo, perché si configura come la perfetta Instagram opportunity. Parte da qui Fake Famous: Vita da influencer, il documentario Hbo del giornalista tecnologico Nick Bilton in onda da oggi mercoledì 4 agosto su Sky Documentaries (e in streaming su Now). Dopo aver passato la vita a difendere i social dalle accuse più svariate, l’autore ha deciso di fare un esperimento per capire quali sono i limiti di un certo marketing basato su ... Leggi su wired (Di mercoledì 4 agosto 2021) https://www.youtube.com/watch?v=2B7m-ARHz0c Il muro rosa-fucsia fuori dal negozio di Paul Smith in Melrose Avenue a Los Angeles è diventato negli anni sensazionale meta turistica, attira visitatori da tutto il mondo, perché si configura come la perfetta Instagram opportunity. Parte da qui: Vita da, il documentario Hbo del giornalista tecnologico Nick Bilton in onda da oggi mercoledì 4 agosto su Sky Documentaries (e in streaming su Now). Dopo aver passato la vita a difendere i social dalle accuse più svariate, l’autore ha deciso di fare un esperimento per capire quali sono i limiti di un certo marketing basato su ...

