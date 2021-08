Estate e libri, i best seller della politica (Di mercoledì 4 agosto 2021) Estate, tempo di libri. E, mai come quest’anno, di libri e politica. Classifiche e scaffali virtuali propongono un’ampia scelta di testi, da diversi settori del Parlamento e del panorama istituzionale. ‘Io sono Giorgia’ di Giorgia Meloni da maggio colleziona ristampe e vola nelle classifiche mentre Fratelli d’Italia, secondo i sondaggi, è il primo partito. Matteo Renzi lancia il suo Controcorrente, il libro nel quale il leader di Italia Viva ripercorre gli ultimi mesi della fase politica particolarmente intensa, caratterizzata dalla caduta del governo Conte II e dall’avvento di Mario ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021), tempo di. E, mai come quest’anno, di. Classifiche e scaffali virtuali propongono un’ampia scelta di testi, da diversi settori del Parlamento e del panorama istituzionale. ‘Io sono Giorgia’ di Giorgia Meloni da maggio colleziona ristampe e vola nelle classifiche mentre Fratelli d’Italia, secondo i sondaggi, è il primo partito. Matteo Renzi lancia il suo Controcorrente, il libro nel quale il leader di Italia Viva ripercorre gli ultimi mesifaseparticolarmente intensa, caratterizzata dalla caduta del governo Conte II e dall’avvento di Mario ...

