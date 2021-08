Esordio il 16 agosto alle 20,45 all’Arechi contro la Reggina in diretta su Mediaset 20 (Di mercoledì 4 agosto 2021) SALERNO – E’ finalmente ufficiale la data dell’Esordio della Salernitana: lunedì 16 agosto alle 20.45 i granata sfideranno allo stadio Arechi la Reggina per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro sul Canale 20 di Mediaset. La Lega Serie A ha svelato il tabellone della Coppa Italia 2021-2022, la prima con il nuovo format. Per quanto riguarda le big, da una parte del tabellone degli ottavi di finale (12-19 gennaio 2022) ci saranno Juve, Sassuolo, Napoli e Atalanta, mentre dall’altra Milan, Lazio, Roma e Inter. Ai quarti (9 febbraio 2022) ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 4 agosto 2021) SALERNO – E’ finalmente ufficiale la data dell’della Salernitana: lunedì 1620.45 i granata sfideranno allo stadio Arechi laper i trentaduesimi di finale della Coppa Italia. La partita sarà trasmessa inin chiaro sul Canale 20 di. La Lega Serie A ha svelato il tabellone della Coppa Italia 2021-2022, la prima con il nuovo format. Per quanto riguarda le big, da una parte del tabellone degli ottavi di finale (12-19 gennaio 2022) ci saranno Juve, Sassuolo, Napoli e Atalanta, mentre dall’altra Milan, Lazio, Roma e Inter. Ai quarti (9 febbraio 2022) ...

Advertising

QuiMediaset_it : Su #Canale5 esordio vincente per la miniserie #oliviafortecomelaverita, leader assoluta della serata… - 95_addicted : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5 esordio vincente per la miniserie #oliviafortecomelaverita, leader assoluta della serata #PaperissimaSprint… - Linconn56864074 : RT @ChilizItalia: La canzone più votata farà il suo esordio il 4 agosto in occasione della partita contro l'@acmilan. I tifosi possono anch… - INTER291103 : @Fabiano63334135 Sì. Al 4 agosto, diciassette giorni prima dell’esordio ufficiale, le offerte per il miglior giocat… - provinciasulcis : Dopo il positivo esordio dello scorso 31 luglio, in piazza del Nuraghe, a Sant’Anna Arresi, con Direction Zappa, ca… -