Esclusiva | la Lazio ha bloccato Kostic dipende da Correa La verità su Brekalo e Basic

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 4 agosto 2021) LahaFilip. L’incontro tra Tare e Ramadani, agente dell’esterno dell’Eintracht e che vi abbiamo svelato nei giorni scorsi, è servito per dare allauna posizione di privilegio. Certo, c’è anche la Roma ma oggi più defilata.rà molto dalla cessione diper sbloccare le operazioni in entrata e qualcosa accadrà. E dalla pazienza chedovrà avere. Non sarebbe un grosso problema trovare una soluzione per Kamenovic, non ancora tesserato, in modo da liberare un posto da extracomunitario per. Per ...