“Erano troppo tranquilli, ci vuole il sangue agli occhi”. Mastrangelo e l’Italia di pallavolo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gigi Mastrangelo, ex colonna della Nazionale di pallavolo, protagonista di vittorie mondiali così come dell’argento ad Atene 2004, è intervenuto alla trasmissione Tutti Convocati (Radio 24) all’indomani dell’eliminazione della squadra maschile ad opera dell’Argentina. Per lui, l’Argentina ha gestito meglio alcune situazioni decisive. Secondo lui, gli italiani non avevano gli occhi della tigre di cui parlava Julio Velasco. Ho sentito un paio di time out di #Blengini, troppo tranquilli, non dico ci vuole sangue agli occhi e faccia da leoni, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gigi, ex colonna della Nazionale di, protagonista di vittorie mondiali così come dell’argento ad Atene 2004, è intervenuto alla trasmissione Tutti Convocati (Radio 24) all’indomani dell’eliminazione della squadra maschile ad opera dell’Argentina. Per lui, l’Argentina ha gestito meglio alcune situazioni decisive. Secondo lui, gli italiani non avevano glidella tigre di cui parlava Julio Velasco. Ho sentito un paio di time out di #Blengini,, non dico cie faccia da leoni, ...

