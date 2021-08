Equitazione, Olimpiadi Tokyo: il britannico Ben Maher trionfa nel salto ostacoli, Svezia e Olanda sul podio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Va al britannico Ben Maher la medaglia d’oro nel salto ostacoli, specialità dell’Equitazione, al termine di una gara dal percorso molto difficile, che ha portato al jump-off solamente sei binomi, tre dei quali svedesi, lasciando fuori nomi importanti come quelli dello svizzero Martin Fuchs, l’irlandese Darragh Kenny ed il tedesco Daniel Deusser, tutti ad otto penalità, oltre all’altro britannico Scott Brash che ha superato il tempo limite. Nel jump-off Maher, in sella al suo fenomenale Explosion ha completato senza errori con in tempo di 37.85, precedendo in classifica lo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Va alBenla medaglia d’oro nel, specialità dell’, al termine di una gara dal percorso molto difficile, che ha portato al jump-off solamente sei binomi, tre dei quali svedesi, lasciando fuori nomi importanti come quelli dello svizzero Martin Fuchs, l’irlandese Darragh Kenny ed il tedesco Daniel Deusser, tutti ad otto penalità, oltre all’altroScott Brash che ha superato il tempo limite. Nel jump-off, in sella al suo fenomenale Explosion ha completato senza errori con in tempo di 37.85, precedendo in classifica lo ...

