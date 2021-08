Energia | Gilberto Dialuce alla presidenza dell’ENEA

(Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) –è il nuovo presidente, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’e lo sviluppo economico sostenibile.prende il testimone da Federico Testa che per sette anni ha guidato l’Agenzia, portandola fuori dal commissariamento. La nomina diè stata approvata dal Parlamento dopo la designazione da parte del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. “Ingegnere, grande esperto di– fa sapere l’Enea – vanta un’esperienza istituzionale di oltre 40 anni nel campo degli ...

