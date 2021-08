Elezioni amministrative | ecco le date ufficiali | si vota il 3-4 ottobre

(Di mercoledì 4 agosto 2021)2021: il Viminale hazzato la data del voto per domenica 3 e lunedì 4(con eventuali ballottaggi il 17-18). La Ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha firmato il decreto con cui hazzato che le prossimesi terranno domenica 3 e lunedì 4, con gli eventuali ballottaggi previsti

Habemus data infine. Quella delledel prossimo autunno. Si voterà nei giorni del 3 e del 4 ottobre . L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci avrà luogo nei giorni di domenica 17 ...Mettersi al servizio di Napoli e dei più giovani. È con questo spirito che Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, intende candidarsi alle prossimea Napoli con 'Napoli Capitale', associazione politica guidata da Enzo Rivellini, a sostegno della candidatura a sindaco di Catello Maresca per l'area di centrodestra. Oggi ...E’ ufficiale: è arrivata la data delle elezioni comunali di Roma. I cittadini saranno chiamati al voto per scegliere chi sarà il nuovo Sindaco di Roma il 3 e il 4 ottobre 2021. Ad annunciarlo è stato ...Il Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali e ...