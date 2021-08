Elettra Lamborghini, vacanze da sogno: ecco quanto sta spendendo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Elettra Lamborghini sta trascorrendo un periodo di vacanza insieme a suo marito Afrojack in una splendida location di lusso. Spese folli Periodo di vacanza per Elettra Lamborghini e suo marito Afrojack. La coppia si sta regalando giorni di relax tra paesaggi fantastici e strutture di lusso in questo inizio di agosto. Non è stato un L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 4 agosto 2021)sta trascorrendo un periodo di vacanza insieme a suo marito Afrojack in una splendida location di lusso. Spese folli Periodo di vacanza pere suo marito Afrojack. La coppia si sta regalando giorni di relax tra paesaggi fantastici e strutture di lusso in questo inizio di agosto. Non è stato un L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

NadiaPattiPage : RT @MediasetTgcom24: Elettra Lamborghini in bikini a Mykonos: “Ciao da noi 3” #LAMBORGHINI - tsboum : yea im gonna listen to mia martini un secondo e quello dopo voglio ascoltare elettra lamborghini. leave me ALONE!!!!!!! - giuseppesfrego2 : @La_Ri71 Ti assicuro molto meglio di Elettra Lamborghini a #battilive - PrincipessaELF : RT @MediasetTgcom24: Elettra Lamborghini in bikini a Mykonos: “Ciao da noi 3” #LAMBORGHINI - MoncaDino : @TurboMilan1899 Se arriva James vado ad un concerto di Elettra Lamborghini con una panda 4x4 -