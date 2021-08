Elettra Lamborghini è incinta? Un indizio infiamma i social: FOTO (Di mercoledì 4 agosto 2021) Elettra Lamborghini incinta? La cantante infiamma i fan: “Saluti da noi tre” La notizia rimbalza in rete già da qualche settimana, questa volta però ad esporsi è stata Elettra Lamborghini: la cantante potrebbe essere incinta. A scaldare i social è stata proprio la stessa cantante emiliana, che direttamente dalla propria dimora vacanziera ha postato uno scatto con frase in didascalia che ha fatto impazzire i suoi milioni di fan. La cantante, che dopo l’avventura come opinionista dell’Isola dei famosi si è rigettata a capofitto nella musica lanciando il ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 4 agosto 2021)? La cantantei fan: “Saluti da noi tre” La notizia rimbalza in rete già da qualche settimana, questa volta però ad esporsi è stata: la cantante potrebbe essere. A scaldare iè stata proprio la stessa cantante emiliana, che direttamente dalla propria dimora vacanziera ha postato uno scatto con frase in didascalia che ha fatto impazzire i suoi milioni di fan. La cantante, che dopo l’avventura come opinionista dell’Isola dei famosi si è rigettata a capofitto nella musica lanciando il ...

Advertising

zazoomblog : Elettra Lamborghini e AfroJack estate d’amore (e da futuri genitori?) - #Elettra #Lamborghini #AfroJack… - StefanoGrassia : @Emanuel95917662 si, ma ripeto, non ha levato il posto a nessuno ?? se c'è qualcuno che merita davvero uscirà fuori,… - paglialunga00 : RT @Emanuel95917662: Metto un attimo su Italia uno e vedo Elettra Lamborghini che canta, o meglio prova a cantare, visto che non lo sa fare… - mamacita1204 : mia zia di settantacinque anni si è bevuta uno spritz, si è ubriacata e se ne è andata a bordo piscina con una bamb… - infoitcultura : Elettra Lamborghini in amore: la FOTO del loro “nido” è da incorniciare -