Eleonora Brigliadori sui vaccini: "Sarete colonizzati da Satana, vi uccideranno con impulsi 5G" (VIDEO) (Di mercoledì 4 agosto 2021) Eleonora Brigliadori sui vaccini anti-covid In questi mesi tantissimi personaggi dello spettacolo e non hanno sensibilizzato i propri fan a vaccinarsi in modo da difendersi dal Covid. Purtroppo, però, c'è anche chi si è detto contrario e ha diffuso delle informazioni errate e bizzarre come il comico romano Enrico Montesano. Tuttavia le parole uscite dalla L'articolo proviene da KontroKultura.

BIADEA1975 : RT @DebFraRom1: Eleonora Brigliadori e l'anatema no-vax: 'Fra 18 mesi morirete. L'impulso 5G manderà in corto circuito le sinapsi per mezzo… - AngeloRosanio : Eleonora Brigliadori choc: «Questo vi capiterà 18 mesi dopo i vaccini. Vedrete come succederà»… - phrankow : Eleonora Brigliadori sui vaccini: 'Questo vi capiterà 18 mesi dopo i vaccini. Vedrete come succederà tutto'… -