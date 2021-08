Eleonora Brigliadori e la bufala complottista del grafene nei vaccini e del 5G killer – Il video

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il 21 luglio 2021 il giornalista Cesare Sacchetti pubblica dal proprio canale Telegram un post in cui sostiene che ianti Covid19 contengano ossido di. Sacchetti, noto a diffondere notizie false e complottiste (ne abbiamo parlato qui, qui e qui), sostiene che alcuni esperti avrebbero «dimostrato in maniera incontrovertibile che c’è ossido disia dentro il vaccino Pfizer sia dentro il vaccino AstraZeneca». Secondo il giornalista, questiinoculerebbero «nei corpi delle persone una sostanza letale che provocherà moltissime patologie nelle persone e distruggerà il loro sistema immunitario». La ...

è tornata a parlare di vaccini. Intercettata per uno spot a favore del farmaco anti - Covid ha dato vita a un monologo a dir poco assurdo. 'Fermate le vaccinazioni e i tamponi! ...Tutto il mondo è paese e anche negli Stati Uniti c'è una parte di popolazione che ha idee piuttosto bislacche sui vaccini anti Covid (così come). Sono gli stessi che non vogliono ...Tra alcuni vip italiani serpeggia l'idea che il vaccino contro il covid-19 non vada fatto. Tra questi c'è Eleonora Brigliadori, le sue parole hanno lasciato tutti a bocca aperta ...L'attrice Eleonora Brigliadori è tornata a parlare di Covid, sposando le teorie no-vax e anzi portandole oltre il delirio. Ecco cosa ha detto.