Elena Santarelli ironizza | “Anche io ho vinto una medaglia d’oro”

Advertising

ciaoupit : Galbani, storico brand italiano che conquista la fiducia degli italiani dal 1882, si affida all'influencer marketin… - RdmYoutubeBot : Elena Santarelli a Storie italiane: L’intervista che lascia Eleonora Daniele senza parole - zazoomblog : Elena Santarelli baciata dal sole: “Costringeteli anche voi” - #Elena #Santarelli #baciata #sole: -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Santarelli

CalcioToday.it

Bello accede alle semifinali degli 800 metri correndo in 2'01 07, tempo utile per il ... Gli azzurri Marco Fichera, Enrico Garozzo e Andrea, con in pedana anche Gabriele Cimini, sono ...L'Italia - con in pedana Marco Fichera, Andreaed Enrico Garrozzo - ha perso con i russi ...Bellò è nelle semifinali degli 800 metri. L'azzurra ha chiuso la propria batteria al 5° ...Ironia e divertimento per Elena Santarelli sul mondo dei social network. Ma che cosa ha fatto? Un post che ha conquistato tutti.Elena Santarelli, la showgirl moglie dell'ex calciatore Bernardo Corradi ha postato un video molto curioso su Instagram. Ecco cosa ha detto ...