Ecco le finaliste del Premio Bianca d’Aponte per cantautrici

(Di giovedì 5 agosto 2021) Monica Sannino – vincitrice della 16a edizione (foto di Giorgio Bulgarelli)AVERSA – Sono dieci leselezionate per le finali del 17o “”, il concorso riservato alla canzone d’autrice diventato ormai un punto fermo nel panorama italiano della musica di qualità. Si tratta di Anna e l’appartamento (Anastasia Brugnoli) di Verona, Roberta De Gaetano di Messina, Miriana Faieta di Chieti, Giove (Giorgia Li Vecchi) di Torino, Isotta (Isotta Carapelli) di Siena, Olivia XX (Arianna Silveri) di Civita Castellana – VT, Alessandra Pirrone di Catania, Valentina Polinori di Roma, Claudia Salvini di ...

Advertising

rockolpoprock : Premio Bianca d'Aponte, le finaliste dell’edizione 2021 - MikyPettene : RT @houseofbrackets: Caro pubblico votante, ecco finaliste #TheNBABracket - T-Mac 13 punti in 35'' - The Block LeBron/Iguodala Domani and… - SimoneFocarazzo : @GianScudieri Ah, ecco!! Perché stavo notando anche io! Quindi mancano ancora 2 25? Prima di decretare le finaliste? -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco finaliste

Sport24h

... in casa Sassuolo si sta guardando con curiosità agli impegni svelati oggi dalla Lega:il ... due squadre che la stagione scorsa sono state leper il titolo tricolore Under 18 . E quindi ...Sul podio assieme a lei sono salite altre 5 ragazze, tutteregionali. Miss Rocchetta è la venunenne Lucrezia Scardigli di Trento, studentessa universitaria e cavallerizza. Infatti pratica ...AVERSA - Sono dieci le cantautrici selezionate per le finali del 17o “Premio Bianca d'Aponte”, il concorso riservato alla canzone d’autrice diventato ...Tabellone Coppa Italia 2021/22 - È stato sorteggiato il tabellone, che prevede l'assegnazione della Coppa Italia. La finale si giocherà l'11 maggio 2022 ...