È successo a Napoli: famiglia del Nord brucia maglia di Maradona nel Centro Storico (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non è stata ignorata, a Napoli, una famiglia proveniente dal Nord che ha fatto visita al Centro Storico di Napoli, indossando la maglia numero 10, l'inimitabile maglia ufficiale indossata dal re del calcio Diego Armando Maradona, (deceduto il 20 Novembre del 2020) durante i suoi anni gloriosi trascorsi a Napoli. Immortalata in uno scatto fortunato del fotografo napoletano Enzo Aceto, viene poi proposta in un post su Facebook dallo scrittore, giornalista e blogger Angelo Forgione (scrittore e giornalista napoletano, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non è stata ignorata, a, unaproveniente dalche ha fatto visita aldi, indossando lanumero 10, l'inimitabileufficiale indossata dal re del calcio Diego Armando, (deceduto il 20 Novembre del 2020) durante i suoi anni gloriosi trascorsi a. Immortalata in uno scatto fortunato del fotografo napoletano Enzo Aceto, viene poi proposta in un post su Facebook dallo scrittore, giornalista e blogger Angelo Forgione (scrittore e giornalista napoletano, ...

Advertising

ilnapolionline : [Video] Wisla Cracovia-Napoli 1-2, il successo in rimonta degli azzurri - - Cucciolina96251 : RT @sportmediaset: Amichevoli: il #Napoli ribalta 2-1 il Wisla Cracovia Quattro giorni dopo il tris al Bayern, i partenopei vincono anche i… - pasquale_caos : RT @DaVinsz_: Avvistato un losco individuo amante di Murakami, dalle labbra sporgenti, frustrato perchè non riesce a sopportare un napoleta… - sportli26181512 : #Spalletti elogia il suo #Napoli: 'Ho visto la reazione giusta': Dopo il successo in rimonta nel test con il Wisla… - Torrechannelit : Wisla Cracovia – Napoli 1-2, altro successo azzurro nel secondo test internazionale -