“E ora, come facciamo senza di te?”. Un paese in lutto per Andrea, 25 anni: è morto in sella alla sua amata bici (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una comunità è sconvolta per la morte di Andrea Destefanis, il 25enne morto dopo una tragico incidente a Corana, nei pressi di Voghera. “Perché porti via sempre I migliori e le brave persone xche????????solo ora ho preso la notizia … non ci volevo credere … ciao Andrea ti ricorderò sempre”.Scrive un’utente sui social. “Non ci posso credere. è un grande dolore. Andrea Nando Destefanis un ragazzo d’oro, educato, gentile, sempre disponibile, pacato e sorridente. La vita può essere davvero ingiusta e tremenda. Condoglianze alla famiglia da tutti noi. R.I.P”. E ancora: “La piccola comunità di Corana e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una comunità è sconvolta per la morte diDestefanis, il 25ennedopo una tragico incidente a Corana, nei pressi di Voghera. “Perché porti via sempre I migliori e le brave persone xche????????solo ora ho preso la notizia … non ci volevo credere … ciaoti ricorderò sempre”.Scrive un’utente sui social. “Non ci posso credere. è un grande dolore.Nando Destefanis un ragazzo d’oro, educato, gentile, sempre disponibile, pacato e sorridente. La vita può essere davvero ingiusta e tremenda. Condoglianzefamiglia da tutti noi. R.I.P”. E ancora: “La piccola comunità di Corana e ...

