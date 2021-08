Advertising

pisto_gol : Si sente sempre dire che l’arbitro è un uomo e può sbagliare, ed è proprio per limitare gli errori che è nato il VA… - romatoday : È nato il nuovo M5s di Conte - Indira813 : RT @_callmeLu_: Anche se già avevo visto questa esibizione di Luca a #battitilive mi sono comunque commossa di nuovo riguardandola. Luca Ma… - _callmeLu_ : Anche se già avevo visto questa esibizione di Luca a #battitilive mi sono comunque commossa di nuovo riguardandola.… - tessherondale91 : @IouiseIeblanc @da_neer quello nuovo ancora non è nato -

Ultime Notizie dalla rete : nato nuovo

Today.it

In 50mila votano il sì alstatuto del M5s con le modifiche proposte da Giuseppe Conte. Il 5 e 6 agosto si vota l'ex premier comepresidente del ...E' stato presentato ieri mattina, martedì 3 agosto, presso lo spazio incontri di Fondazione CRC a Cuneo, l'innovativo proseguo del progetto ' D'Acqua di di Ferro ',nel 2017.logo, ...Uno dei presentatori più amati, Gerry Scotti, tornerà presto in televisione con un quiz che promette di fare guerra alla rete concorrente. Dall’altra parte, il quiz Reazione a catena di Marco Liorni c ...In 50mila votano il sì al nuovo statuto del M5s con le modifiche proposte da Giuseppe Conte. Il 5 e 6 agosto si vota l'ex premier come nuovo presidente del Movimento ...