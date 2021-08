E' morto Angelo, il cane che aveva difeso le sue pecore negli incendi in Sardegna (Di mercoledì 4 agosto 2021) Era diventato uno dei simboli degli incendi in Sardegna il cane rimasto a guardia delle "sue" pecore a Tresnuraghes in Sardegna: un gesto che purtroppo ha pagato con la vita. Ustionato gravemente è ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 4 agosto 2021) Era diventato uno dei simboli degliinilrimasto a guardia delle "sue"a Tresnuraghes in: un gesto che purtroppo ha pagato con la vita. Ustionato gravemente è ...

