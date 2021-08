E’ morto Achille Lollo, l’assassino di Primavalle. Giampaolo Mattei: “Nella tomba porta i segreti” (Di mercoledì 4 agosto 2021) E’ morto ieri a Trevignano Romano Achille Lollo, unico arrestato per il Rogo di Primavalle. A darne notizia è il blog di Ugo Tassinari, ricercatore storico, giornalista e scrittore con un passato Nella sinistra extraparlamentare, esperto di terrorismo e anni di piombo. Achille Lollo ammazzò due giovani e poi scappò Con altri due militanti di Potere Operaio, Marino Clavo e Manlio Grillo, che poi si diedero alla latitanza, la notte tra il 15 e il 16 aprile 1973, Lollo diede fuoco alla porta dell’appartamento di Mario ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 agosto 2021) E’ieri a Trevignano Romano, unico arrestato per il Rogo di. A darne notizia è il blog di Ugo Tassinari, ricercatore storico, giornalista e scrittore con un passatosinistra extraparlamentare, esperto di terrorismo e anni di piombo.ammazzò due giovani e poi scappò Con altri due militanti di Potere Operaio, Marino Clavo e Manlio Grillo, che poi si diedero alla latitanza, la notte tra il 15 e il 16 aprile 1973,diede fuoco alladell’appartamento di Mario ...

