Disastro ferroviario in Repubblica Ceca: scontro tra due treni causa almeno due morti e 50 feriti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nella mattinata di oggi in Repubblica Ceca è avvenuto un violento scontro tra due treni, che ha portato alla morte di due persone e al ferimento di altri 50 viaggiatori. Secondo le parole del viceministro Havlicek uno dei due treni sarebbe passato con il rosso provocando quindi lo scontro con l’altro convoglio. La situazione è stata definitiva “grave”. Leggi anche -> Schianto frontale tra due treni a Kuala Lumpur: oltre 200 persone coinvolte Anche la polizia Ceca ha postato un tweet dove ha fatto presente lo scontro tra ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nella mattinata di oggi inè avvenuto un violentotra due, che ha portato alla morte di due persone e al ferimento di altri 50 viaggiatori. Secondo le parole del viceministro Havlicek uno dei duesarebbe passato con il rosso provocando quindi locon l’altro convoglio. La situazione è stata definitiva “grave”. Leggi anche -> Schianto frontale tra duea Kuala Lumpur: oltre 200 persone coinvolte Anche la poliziaha postato un tweet dove ha fatto presente lotra ...

Scontro fra treni, ci sono morti e feriti PLZEN - Un incidente ferroviario ha avuto luogo mercoledì mattina nelle vicinanze della città di Plzen, in Repubblica Ceca. Le informazioni sono ancora frammentarie ma, stando a quanto riferiscono i m ...

