(Di mercoledì 4 agosto 2021) L‘uscita del action RPG per dispositivi mobile, originariamente fissata per l’anno corrente, è stata rimandata Il capitolo dedicato ai sistemi Android e iOS della saga action RPG di Blizzard arriverà sul mercato più tardi del previsto: è stato annunciato il rinvio della data di uscita di. Differentemente da quanto precedentemente annunciato, ilnon sarà distribuito durante il 2021. Il ritardo è motivato dall’esito di un test a cui hanno partecipato alcuni giocatori e dalla volontà del team di sviluppo di inserire nuove funzioni all’interno del ...

Advertising

tuttoteKit : Diablo Immortal: rinviata l'uscita del gioco #Blizzard #DiabloImmortal #tuttotek - IGNitalia : Blizzard aveva pianificato di pubblicare #DiabloImmortal quest'anno, ma gli aggiornamenti da ultimare hanno fatto s… - GamingToday4 : Diablo Immortal è stato ufficialmente posticipato alla prima metà del 2022 - DailyQuestIT : Tocca aspettare ancora un po' per mettere finalmente la mani su Diablo Immortal, il gioco Blizzard dalla presentazi… - GamingTalker : Diablo Immortal rinviato al 2022, continuano i lavori su Overwatch 2 e Diablo 4 -

Ultime Notizie dalla rete : Diablo Immortal

Blizzard Entertainment ha dichiarato che prevede di spostare la pubblicazione di, il gioco di ruolo d'azione dell'azienda, alla prima metà del 2022. Gli aggiornamenti da apportare al contenuto PvP e di fine gioco, nonché una nuova opzione per il supporto del ...Si tratta di, il gioco mobile che fu presentato qualche anno fa con dello scetticismo da parte degli appassionati, ma che col tempo si è dimostrato essere un titolo parecchio ...Blizzard accusata di non aver tutelato le dipendenti da discriminazioni e molestie: supporto dei giocatori di WoW, dimissioni di Allen Brack e aggiornamenti.L'uscita del action RPG per dispositivi mobile Diablo Immortal, originariamente fissata per l'anno corrente è stata rimandata.