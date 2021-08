Diablo Immortal è stato rinviato al 2022 | nuovo test entro la fine dell’annoHDblog it

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Blizzard si sta concentrando per migliorare sia il PvP sia il PvE.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : Diablo Immortal è stato rinviato al 2022, nuovo test entro la fine dell'anno - OtakuPT : Blizzard adia Diablo Immortal para 2022 - Stoupwhiff : È chiaro come il 2021 è un anno transitorio per l’industria videoludica. Dopo aver assistito a rinvii di titoli pro… - infoitscienza : Diablo Immortal rimandato: ecco quando uscirà - infoitscienza : Blizzard rinvia Diablo Immortal al 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Diablo Immortal

Adesso arriva la notizia del rinvio di, incarnazione mobile della serie di action RPG che ha scritto una pagina importantissima del genere. 'Il gioco è ora previsto per la prima metà ...Vale la pena notare che Blizzard, ha fornito un aggiornamento simile relativo a. Overwatch 2 è in sviluppo per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch. Al momento ...Non sono giorni semplici per Activision Blizzard: prima la protesta dei dipendenti, poi la recente uscita di J. Allen Brack, che si è dimesso dal suo ruolo al vertice della casa di Warcraft e Starcraf ...Blizzard Entertainment ha comunicato la decisione di aver rinviato l'uscita di Diablo Immortal alla prima metà del 2022. Con una lunga nota pubblicata sul ...