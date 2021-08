Di Maio: "Non ci saranno scossoni. Chi minaccia il governo minaccia la ripresa" (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Non ci saranno scossoni. Chi minaccia il governo, minaccia la ripresa del Paese”, assicura Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri è stato intervistato da Repubblica. “Non vedo nessun rischio per l’esecutivo.- spiega, e a chi lo intervista risponde - E le assicuro che nel Movimento facciamo tutti parte della stessa comunità”. Ieri è iniziato il semestre bianco, ma è possibile che dopo l’elezione del prossimo presidente della Repubblica si vada a votare? “Non c’è in questo momento nessuno che parli di elezioni anticipate e non penso ci ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Non ci. Chiilladel Paese”, assicura Luigi Di. Il ministro degli Esteri è stato intervistato da Repubblica. “Non vedo nessun rischio per l’esecutivo.- spiega, e a chi lo intervista risponde - E le assicuro che nel Movimento facciamo tutti parte della stessa comunità”. Ieri è iniziato il semestre bianco, ma è possibile che dopo l’elezione del prossimo presidente della Repubblica si vada a votare? “Non c’è in questo momento nessuno che parli di elezioni anticipate e non penso ci ...

Advertising

VittorioSgarbi : Di Maio al premier libico Dbeibah: “Siamo al vostro fianco”. Come se alla Libia non bastasse già la sciagura della guerra. @stampasgarbi - OttonelloMauro : @lageloni Quel giornalista con il record mondiale di condanne per diffamazione? Quello che era merito di Conte se s… - riccardomonet : Non avrei mai pensato, fino a poco tempo fa, di condividere un pensiero di Di Maio ('chi minaccia il governo affoss… - HuffPostItalia : Di Maio: 'Non ci saranno scossoni. Chi minaccia il governo minaccia la ripresa' - Pinuccio6512 : RT @VittorioSgarbi: Di Maio al premier libico Dbeibah: “Siamo al vostro fianco”. Come se alla Libia non bastasse già la sciagura della gue… -