(Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non ci saranno. Chiilladel Paese”. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di, in un’intervista a Repubblica. “Non vedo nessun rischio per l’esecutivo. E le assicuro che nel Movimento facciamo tutti parte della stessa comunità. Non c’è in questo momento nessuno che parli di elezioni anticipate e non penso ci sarannonei prossimi sei mesi”. “Se pensiamo a nuove elezioni con 200 miliardi da spendere, non ci stiamo concentrando sui bisogni del Paese. La pandemia ha cambiato tutto e se la ...

Advertising

CorriereCitta : Di Maio “Niente scossoni, chi minaccia il governo affossa la ripresa” - leone52641 : RT @GisellaPagano: M5S, Di Maio: 'Niente scossoni, chi minaccia il governo affossa la ripresa del Paese' - GisellaPagano : M5S, Di Maio: 'Niente scossoni, chi minaccia il governo affossa la ripresa del Paese' - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Di Maio: niente scossoni, chi minaccia governo affossa la ripresa #luigidimaio - infoitinterno : Di Maio 'Niente scossoni, chi minaccia il governo affossa la ripresa' -

Ultime Notizie dalla rete : Maio Niente

scossoni. Chi minaccia il governo affossa la ripresa del Paese' non è la dichiarazione di guerra di Dia Conte: è molto di più. Una indicazione di rotta dalla quale il re travicello non ...Ma il sospirato debutto non sarà perfacile. Alla Camera, dopo la faticosa settimana che ha ... uno degli organi di controllo a disposizione di Grillo, un posto dovrebbe andare a Luigi Di. ...«Niente scossoni. Chi minaccia il governo affossa la ripresa del Paese», dichiara, mostrando la tempra dello statista e dell'uomo di governo, Luigi Di Maio ai giornali. Un'affermazione che è una presa ...Non c’è in questo momento nessuno che parli di elezioni anticipate e non penso ci saranno scossoni nei prossimi sei mesi”. Che in questo caso sono stati avere il Movimento unito e la riforma della giu ...