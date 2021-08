Detenzione abusiva di munizioni | 50enne denunciato dai Carabinieri

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontella (Av) – Idella Compagnia di Montella hannoundel posto, ritenuto responsabile didi munizionamento. La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile era impegnata in un servizio notturno di controllo del territorio, quando hanno intimato l’“alt” al furgone condotto dal. L’anomalo atteggiamento manifestato dal soggetto, ha indotto i militari ad approfondire l’accertamento. E, all’esito della perquisizione veicolare, hanno rinvenuto una quindicina di cartucce calibro 12, di vario tipo, illegalmente ...

