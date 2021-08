Demme torna al lavoro, inizia la riabilitazione per il ginocchio destro: le immagini social (Di mercoledì 4 agosto 2021) La necessità di mercato del Napoli è sicuramente l'acquisto di un centrocampista. Complice anche l'infortunio di Diego Demme, il Napoli è concentrato nel formalizzare l'acquisto migliore nel centrocampo di Spalletti. Nel mentre, Diego Demme ha iniziato il suo recupero, come dimostrano i suoi video social. Demme ha iniziato la riabilitazione per il ginocchio destro, dopo l'infortunio avvenuto nella gara amichevole contro la Pro Vercelli. Il tedesco ha subito l'operazione del legamento collaterale-mediale del ginocchio ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 4 agosto 2021) La necessità di mercato del Napoli è sicuramente l'acquisto di un centrocampista. Complice anche l'infortunio di Diego, il Napoli è concentrato nel formalizzare l'acquisto migliore nel centrocampo di Spalletti. Nel mentre, Diegohato il suo recupero, come dimostrano i suoi videohato laper il, dopo l'infortunio avvenuto nella gara amichevole contro la Pro Vercelli. Il tedesco ha subito l'operazione del legamento collaterale-mediale del...

