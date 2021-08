Demiral Juventus, il difensore assente all’allenamento: ecco chi lo sostituirà (Di mercoledì 4 agosto 2021) Demiral Juventus – Una storia d’amore arrivata ai titoli di coda. Merih Demiral è un nuovo giocatore dell’Atalanta, si attende solo l’ufficialità. Dopo due stagioni in bianconero, il difensore turco lascia Torino per approdare alla corte di Gian Piero Gasperini, che lo ha preferito al giapponese del Bologna Tomiyasu. Leggi anche: Mercato Juventus, Demiral più vicino all’Atalanta: le ultimissime Una trattativa decollata nelle ultime ore, dopo che la Dea ha perfezionato la cessione di Romero al Tottenham per 50 milioni più 5 di bonus. Una cifra che i bergamaschi hanno subito reinvestito nel ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 4 agosto 2021)– Una storia d’amore arrivata ai titoli di coda. Merihè un nuovo giocatore dell’Atalanta, si attende solo l’ufficialità. Dopo due stagioni in bianconero, ilturco lascia Torino per approdare alla corte di Gian Piero Gasperini, che lo ha preferito al giapponese del Bologna Tomiyasu. Leggi anche: Mercatopiù vicino all’Atalanta: le ultimissime Una trattativa decollata nelle ultime ore, dopo che la Dea ha perfezionato la cessione di Romero al Tottenham per 50 milioni più 5 di bonus. Una cifra che i bergamaschi hanno subito reinvestito nel ...

