Del Favero e Minelli dalla Juve al Cosenza: tutto confermato (Di mercoledì 4 agosto 2021) quanto anticipato già diversi giorni fa. I calabresi vogliono allestire una squadra competitiva per la B, ecco i primi due colpi, entrambi in arrivo in prestito dalla Juve: il portiere Mattia Del Favero, classe 1998, ex Pescara, e il difensore centrale Alessandro Minelli, classe 1999, nell’ultima stagione a Bari. Foto: logo Cosenza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 4 agosto 2021) quanto anticipato già diversi giorni fa. I calabresi vogliono allestire una squadra competitiva per la B, ecco i primi due colpi, entrambi in arrivo in prestito: il portiere Mattia Del, classe 1998, ex Pescara, e il difensore centrale Alessandro, classe 1999, nell’ultima stagione a Bari. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

infoitsport : Juventus, ai dettagli la trattativa per Del Favero e Minelli al Cosenza - gilnar76 : Del Favero ad un passo dal Cosenza: il portiere dell’Under 23 è in città #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Del Favero ad un passo dal Cosenza: il portiere dell'Under 23 è in città - - PinoMiceli : @JuveReTweet Del Favero è a Cosenza per la firma sul contratto - JuveReTweet : Sono rimasti Del Favero, Clemenza e Kastanos, tutto come preannunciato da JRT, l'unico profilo che non vi chiede vi… -