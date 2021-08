Davvero abbiamo già trovato gli alieni? Secondo questo ricercatore Harvard si, e il significato di tutte le nuove missioni spaziali (Di mercoledì 4 agosto 2021) C’è vita al di fuori della Terra? Gli alieni esistono Davvero? Una domanda annosa, alla quale finora non è stato possibile dare risposte certe, al netto di ipotesi e teorie più o meno strampalate che si sono susseguite nei decenni, ed alla quale l’astrofisico di Harvard Avi Loeb cerca di trovare una soluzione da anni. Ufo (Adobe Stock)Lo scienziato, più volte additato come pazzo ma in realtà molto stimato nella comunità scientifica, è a lavoro sul Progetto Galileo, messo in piedi grazie a un consistente sostegno economico privato, da pochi giorni operativo al 100%, per dimostrare l’esistenza degli alieni. ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) C’è vita al di fuori della Terra? Gliesistono? Una domanda annosa, alla quale finora non è stato possibile dare risposte certe, al netto di ipotesi e teorie più o meno strampalate che si sono susseguite nei decenni, ed alla quale l’astrofisico diAvi Loeb cerca di trovare una soluzione da anni. Ufo (Adobe Stock)Lo scienziato, più volte additato come pazzo ma in realtà molto stimato nella comunità scientifica, è a lavoro sul Progetto Galileo, messo in piedi grazie a un consistente sostegno economico privato, da pochi giorni operativo al 100%, per dimostrare l’esistenza degli. ...

Advertising

fattoquotidiano : BUGIA DA SMENTIRE Il vicedirettore del Fatto, Salvatore Cannavò: “Abbiamo tifato come matti per un evento davvero s… - aestet : @bi_disast3r La mia risposta sarebbe terribile 'pensa a non lasciarmi andare e scopami forte' davvero, se la relazi… - Luca10553712 : @ZZiliani 1- lo stai dicendo te; nessuno a detto che abbiamo vinto solo per merito di Chiellini 2- davvero un altra… - PoveraMa : @LGmarangon lo hai scritto davvero? @LGmarangon e soprattutto pensi davvero che @marcotravaglio sia un perseguitato… - controcampus : #IlPersonaggio @mafaldina88 ne abbiamo sentito parlare?? ma...sappiamo davvero chi è -